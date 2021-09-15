محافظ جدة يضع أولى قطع الليغو لبناء أكبر مجسّم فورمولا 1

كخطوة جديدة في مسيرة احتفالات المملكة بالسباق المُرتقب للبطولة

افتتح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف اليوم الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مشروع بناء أكبر مجسّم لسيارة فورمولا1 من قطع الليغو ووضع أولى القطع للمجسم، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل بأحد المجمعات التجارية بجدة.



وتشكل هذه الفعالية والتي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، خطوة جديدة في مسيرة احتفالات المملكة بالسباق المُرتقب لبطولة الفورمولا 1، حيث ستقام في شوارع جدة للمرة الأولى خلال شهر ديسمبر المقبل، وتهدف إلى إطلاق حملة تبرعات لمنصة إحسان الخيرية، التي تأسست في إبريل من عام 2020، وتعمل في دعم الأعمال الخيرية في المملكة العربية السعودية في شتى المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية والاقتصادية والتقنية.



كما تنسجم هذه المُبادرة مع أهداف رؤية المملكة 2030، الرامية إلى بناء مستقبل مُشرق ومزدهر لجميع مواطني المملكة العربية السعودية.



وانطلقت عملية بناء المُجسّم بشكل رسمي، حيث من المقرر أن تستغرق أسبوعاً واحداً، قبل أن تتم المُصادقة عليها كأكبر مجسّم سيارة فورمولا 1 من قطع ليغو يوم 23 سبتمبر الجاري، تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ91، على أن يتولّى عملية التجميع خبراء ومتخصصون معتمدون من ليغو.



ويتابع اليوم الأخير لعملية التجميع ممثلون عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر بث مباشر، للتوثيق والمصادقة رسمياً على تحقيق مجسّم سيارة الفورمولا 1، المبنية من قطع الليغو، في المملكة رقماً قياسياً باعتباره الأكبر في العالم، مع وضع الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، القطعة الأخيرة.

ومن المقرر أن تستخدم عملية بناء المجسّم نحو 500,000 مكعّب لليغو، ويتيح الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الفرصة أمام جميع المُقيمين في المملكة للمشاركة شخصياً في هذه الفعالية لتحطيم رقم قياسي عالمي.



وقال الأمير خالد الفيصل: بكل تفاؤل وفخر، نعلن اليوم عن إطلاق عملية بناء أكبر مجسم لسيارة فورمولا 1 من قطع الليغو، هنا في مدينة جدة الجميلة ومع اقتراب موعد جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، تجري استعداداتها على قدم وساق لاستقبال الفئة الأقوى في رياضة المحركات للمرة الأولى خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث نُدرك تماماً التأثير الإيجابي الكبير لمثل هذه الفعالية لجمع التبرعات لمنصة إحسان الخيرية، انطلاقاً من مساعينا المتواصلة لتجسيد رؤية قيادة المملكة.



وتُتيح جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لجميع المواطنين فرصة المساهمة في دخول كتاب غينيس للأرقام القياسية من خلال المشاركة شخصياً في بناء المجسّم، حيث بإمكان عشاق الفورمولا 1 في المملكة زيارة الموقع الإلكتروني saudiarabiangp.com/lego والمشاركة عبر شراء قطعة من قطع الليغو التي سيتم استخدامها في تجميع مجسم سيارة الفورمولا 1، على أن تذهب جميع هذه التبرعات وبالكامل إلى منصة إحسان.



وسيتم تخصيص شاشات في الموقع لإظهار النسبة المئوية لعملية إكمال تجميع مجسّم السيارة، إضافة إلى عرض إحصائيات عن الفورمولا 1 ومقابلات مع السائقين ومعلومات عامة عن البطولة، للمساهمة في تحفيز المواطنين السعوديين وتثقيفهم وحثّهم على التفاعل أكثر مع قدوم الفورمولا 1 إلى جدة بعد فترة ليست بالبعيدة.