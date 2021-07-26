كورونا في فلسطين.. 101 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية وحالة وفاة واحدة و101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و34 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
نسبة التعافي بلغت 98.6%
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية وحالة وفاة واحدة و101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و34 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.