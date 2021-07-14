رياح نشطة وشبه انعدامٍ في الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث

المركز الوطني للأرصاد: الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرّمة اليوم -بمشيئة الله- يتضمن أتربة مثارة تصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية، على محافظتَي القنفذة والليث.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.