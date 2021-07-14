رياح نشطة وشبه انعدامٍ في الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث

المركز الوطني للأرصاد: الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرّمة اليوم -بمشيئة الله- يتضمن أتربة مثارة تصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية، على محافظتَي القنفذة والليث.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

0

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 10:49 AM

المركز الوطني للأرصاد: الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً

رياح نشطة وشبه انعدامٍ في الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

0 399

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرّمة اليوم -بمشيئة الله- يتضمن أتربة مثارة تصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية، على محافظتَي القنفذة والليث.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021