"الصحة": تسجيل 1055 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1086 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 22 أبريل 2021، تسجيل 1055 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 409093 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1086حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 392,448 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 11حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6869 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9776 والحالات الحرجة 1182حالة.