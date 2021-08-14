اختتام مؤتمر التخطيط النهائي لتمرين "نسيم البحر 13" بين القوات السعودية والباكستانية

يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك

‏‎اختتمت في مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية أعمال مؤتمر التخطيط النهائي لتمرين (نسيم البحر 13) بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الباكستانية، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية.

‏‎ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التخطيط والتنفيذ للعمليات المشتركة والمختلطة، وتعزيز الأمن البحري وحماية الممرات المائية.

القوات الجوية

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14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443 08:56 PM

يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك

اختتام مؤتمر التخطيط النهائي لتمرين "نسيم البحر 13" بين القوات السعودية والباكستانية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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‏‎اختتمت في مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية أعمال مؤتمر التخطيط النهائي لتمرين (نسيم البحر 13) بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الباكستانية، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية.

‏‎ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التخطيط والتنفيذ للعمليات المشتركة والمختلطة، وتعزيز الأمن البحري وحماية الممرات المائية.

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القوات الجوية

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