اختتام مؤتمر التخطيط النهائي لتمرين "نسيم البحر 13" بين القوات السعودية والباكستانية

يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك

‏‎اختتمت في مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية أعمال مؤتمر التخطيط النهائي لتمرين (نسيم البحر 13) بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الباكستانية، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية.



‏‎ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التخطيط والتنفيذ للعمليات المشتركة والمختلطة، وتعزيز الأمن البحري وحماية الممرات المائية.