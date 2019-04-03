نائب أمير الجوف يفتتح أعمال المؤتمر الدولي للحاسب والمعلومات

بحضور عدد من المتخصصين من ذوي الخبرة في المجال

افتتح نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد تركي بن عبد العزيز، المؤتمر الدولي للحاسب والمعلومات، الذي أقامته كلية علوم الحاسب والمعلومات بالجامعة، ويستمر إلى غدٍ الخميس.

وسيتضمن المؤتمر طرح العديد من الأوراق العلمية التي يلقيها متحدثون بارزون من أصحاب الخبرة والمعرفة في مختلف مجالات الحاسب الآلي، بالإضافة إلى نخبة من الباحثات والباحثين في هذا علوم الحاسب.

وانطلق الحفل الذي أقيم برعاية أمير المنطقة، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بفيلم وثائقي يحكي جوانب من مسيرة الجامعة ومنجزاتها في مختلف المجالات، فيما أكد عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات الدكتور مد الله الرويلي في كلمة بهذه المناسبة سعي الجامعة المستمر لتحقيق رؤيتها: "المتمثلة في أن تصبح صرحاً علمياً مرموقاً من خلال تحفيز الإبداع في البحث العلمي ".

وأضاف: أن الكلية حرصت ضمن هذا الإطار على تنظيم النسخة الأولى من المؤتمر، والتي تشكل محوراً لدعم رؤية المملكة 2030 ومساهمةً فعالة في دعم خطط التحول الرقمي والتنمية الشاملة.

كما تضمن الحفل كلمة للمشاركين في المؤتمر، وألقاها الأستاذ المشارك بقسم الحاسب الدكتور صالح أبو السعود، بالإضافة إلى عرض مرئي حول المؤتمر وأهدافه وفعالياته المصاحبة.

ومن جانبه أعرب مدير الجامعة عن شكره لأمير المنطقة على رعايته المؤتمر، ولنائبه لحضوره وتشريفه حفل الافتتاح، مبرزاً الدور الذي تلعبه الجامعة في تنمية المجتمع، من خلال الفعاليات العلمية المتنوعة.

وأشار إلى دور المؤتمر في المساهمة في تطوير المفاهيم والأفكار التقنية، على المستوى الوطني والعالمي، كما أعرب عن تفاؤله بمخرجات المؤتمر، وشكره للمشاركين من خارج المنطقة.

وفي ختام كلمته أعرب مدير الجامعة عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين حفظهما الله، على دعمهما الكبير لكل قطاعات التعليم في المملكة، كما أعرب عن شكره أمير المنطقة لرعايته الدائمة لفعاليات الجامعة ودعمه مناشطها وبرامجها.

واختتم الحفل بتكريم ضيف الجامعة لكل المشاركين من متحدثين وباحثين وفرق العمل المشاركة في التنظيم.