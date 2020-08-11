"أمن الطرق": 4 نصائح لتفادي النوم أثناء القيادة.. تعرّف عليها

خاصة على المسافات الطويلة التي تستمر لساعات

نصحت القوات الخاصة لأمن الطرق، المسافرين باتباع أربعة إجراءات؛ لتفادي النوم أثناء القيادة، خاصة أثناء القيادة على المسافات الطويلة.



وجاءت أولى تلك النصائح، بضرورة التوقف عن القيادة كل ثلاث ساعات، وثانيها: المشي قليلاً واستنشاق الهواء النقي؛ لأنه ينعش الجسد والروح، ومفيد للتركيز.



وثالث نصائح "أمن الطرق" لتجنب النوم أثناء القيادة هي: ضرورة الحرص على بقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق يقظاً، وأخيراً تفادي مواصلة القيادة بعد الاستراحة إذا كان السائق لايزال يشعر بالتعب.