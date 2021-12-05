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مختتمًا بها حملته الطبية لمكافحة العمى والأمراض المسببة هناك

مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 785 عملية جراحية في جيبوتي

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اختتم الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية جيبوتي لعام 2021م، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي خلال الحملة الفرز والفحوصات الأولية لأكثر من 8,000 مستفيد وإجراء 785 عملية جراحية متخصصة وتوزيع 2,000 نظارة طبية.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للدول ذات الاحتياج حول العالم.