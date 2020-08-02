"الغامدي" إلى رتبة عقيد بمستشفى قوى الأمن بمكة

قلّد مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف العام على برنامج مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، الأربعاء الماضي وبحضور مدير إدارة شؤون الضباط والأفراد المشرف على الموارد البشرية العقيد محمد بن عبدالعزيز العويفي، "رتبة عقيد" لمدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالعاصمة المقدسة المقدم صيدلي خالد بن عبدالله الغامدي، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.