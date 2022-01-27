"كنوز البحر الأحمر وجزره" على خارطة للسياحة السعودية تبلورها "الدارة"

ندوةٌ تَطَرقت لإقامة المشروع الأبرز بأحد أكثر المواقع الطبيعية جمالًا في العالم

عقدت دارة الملك عبدالعزيز -ممثلة في مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة- أمس، ندوة "الجزر السعودية في البحر الأحمر على خارطة التنمية السياحية"؛ وذلك ضمن سلسلة فعاليات الدارة وأنشطتها الثقافية والعلمية، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات في جامعة الملك عبدالعزيز، بحضور متخصصين ومهتمين بالدراسات التاريخية والجغرافية والباحثين في شأن البحر الأحمر.

وركّزت الندوة على تحفيز المختصين في مجال الأبحاث والمسوحات الجغرافية؛ لتوظيف مخرجاتهم البحثية في خدمة البحر الأحمر، وإبراز مميزاته الطبيعية، ومخزونه السياحي التنموي.

وتَطرقت لمشروع البحر الأحمر كمشروع سياحي عالمي في المملكة، وإقامته على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالًا وتنوعًا في العالم.

وأشارت إلى أن هذا المشروع الذي سيعمل على تطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية، يشكل وجهة ساحلية رائدة، تتربع على عدد من الجزر البكر في البحر الأحمر.

وعرجت على كنوز البحر الأحمر وجزره التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في مفهوم السياحة السعودية التي تلامس أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وجذب السياح محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا؛ مما سيشكل قيمة مضافة لتعظيم المكاسب الاقتصادية للمملكة من هذا القطاع الحيوي المهم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.