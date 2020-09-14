"الجبير" يبحث مستجدات "اليمن" مع "عبدالله بن زايد"

استعرضا العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير؛ اتصالاً هاتفياً، بوزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

شهد الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة، وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني.

عادل الجبير

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14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 12:58 PM

استعرضا العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين

"الجبير" يبحث مستجدات "اليمن" مع "عبدالله بن زايد"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير؛ اتصالاً هاتفياً، بوزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

شهد الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة، وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني.

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عادل الجبير

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