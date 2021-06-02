مكة.. إطلاق المرحلة الأولى لبرنامج تطبيقات الجودة لتحسين جودة الحياة

ليسهم في استحداث خيارات أكثر حيوية تعزّز نمط الحياة الإيجابية

تطلق الجمعية السعودية للجودة- فرع منطقة مكة المكرّمة، الثلاثاء المقبل، المرحلة الأولى لبرنامج تطبيقات الجودة لتحسين جودة الحياة، وهو برنامج تأهيلي في معايير الجودة يهدف إلى تحسين حياة الفرد والأسرة والمجتمع ومؤسساته؛ ليسهم في استحداث خيارات أكثر حيوية تعزّز نمط الحياة الإيجابية وتزيد من التفاعل الإيجابي للفرد مع المجتمع لتنمية مجتمعية مستدامة، ضمن إستراتيجيتها الجديدة مع نخبة من مستشاري وخبراء الجودة.

وذكر المدير التنفيذي للجمعية الدكتور مرزوق الفهمي؛ أن الجمعية عملت على تشكيل لجان تطوعية تخصصية في مجالات الاتصال المؤسسي، التعليم، والحج والعمرة، وفي القطاع الصحي، وقطاع الخدمات، بهدف تحسين جودة الخدمات والمنتجات وتحقيق التنمية المجتمعية وتحسين جودة الحياة.