تونس: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 918 حالة و190 تعافيًا

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 918 إصابة مؤكدة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي لمواكبة انتشار فيروس كورونا في تونس، أنه تم كشف الحالات بعد إجراء 550 تحليلًا مخبريًّا؛ مشيرة إلى تسجيل 190 حالة استشفاء، وعدم تسجيل حالات وفاة.

ولفت بيان وزارة الصحة، إلى أن محافظة تونس تَصَدّرت حالات الإصابة بـ199.

تونس فيروس كورونا الجديد

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24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441 01:52 PM

تونس: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 918 حالة و190 تعافيًا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 918 إصابة مؤكدة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي لمواكبة انتشار فيروس كورونا في تونس، أنه تم كشف الحالات بعد إجراء 550 تحليلًا مخبريًّا؛ مشيرة إلى تسجيل 190 حالة استشفاء، وعدم تسجيل حالات وفاة.

ولفت بيان وزارة الصحة، إلى أن محافظة تونس تَصَدّرت حالات الإصابة بـ199.

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