أسعار النفط تستقر عند 61.71 دولارًا للبرميل

بسبب ضعف الآفاق الاقتصادية للصين والحرب التجارية

انخفض سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، اليوم، بقيمة 20 سنتًا إلى 61.71 دولارًا أمريكيًّا.
ونزل سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات إلى 55.88 دولارًا أمريكيًّا.
وجاء ذلك الانخفاض بسبب ضعف الآفاق الاقتصادية للصين والحرب التجارية الأمريكية- الصينية.

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30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441 12:20 PM

بسبب ضعف الآفاق الاقتصادية للصين والحرب التجارية

أسعار النفط تستقر عند 61.71 دولارًا للبرميل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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انخفض سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، اليوم، بقيمة 20 سنتًا إلى 61.71 دولارًا أمريكيًّا.
ونزل سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات إلى 55.88 دولارًا أمريكيًّا.
وجاء ذلك الانخفاض بسبب ضعف الآفاق الاقتصادية للصين والحرب التجارية الأمريكية- الصينية.

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