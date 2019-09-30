أسعار النفط تستقر عند 61.71 دولارًا للبرميل

بسبب ضعف الآفاق الاقتصادية للصين والحرب التجارية

انخفض سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، اليوم، بقيمة 20 سنتًا إلى 61.71 دولارًا أمريكيًّا.

ونزل سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات إلى 55.88 دولارًا أمريكيًّا.

وجاء ذلك الانخفاض بسبب ضعف الآفاق الاقتصادية للصين والحرب التجارية الأمريكية- الصينية.