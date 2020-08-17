"عينيك على الطريق".. شاهد سبباً "مضحكاً وغريباً" وراء هذا الحادث

حدث كل شيء بسرعة على أحد الطرق ببريطانيا

هل تصدّق أن سبباً غريباً ومضحكاً كان وراء هذه الصورة الصادمة التي تشاهدها لسيارة ذهبية وقد اخترق مقدمتها أحد الأعمدة على الطريق في بريطانيا، وربما يحمل العمود تنبيهاً أو تحذيراً للانتباه ومراقبة الطريق جيداً أثناء القيادة.

وحسب صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية، فقد نشرت شرطة مقاطعة "أيل أوف وايت" جنوبي إنجلترا صورة هذا الحادث الذي وقع أمس الأحد على أحد الطرق السريعة خارج بلدة ووتون بالمقاطعة.

وعلى صفحتها على موقع "فيسبوك"، حذرت الشرطة في تدوينة من بطء حركة المرور على الطريق الذي وقع به الحادث، وأضافت: "عندما تقودون سياراتكم ضعوا أعينكم على الطريق، فصاحب هذه السيارة انشغل بحشرة عنكبوت كانت داخل سيارته، وفي اللحظة التي مدّ فيها عينيه ويديه لإبعادها، انحرفت السيارة عن الطريق، وفوجئ بعمود إضاءة وعلامة طريق في مواجهته تماماً، وبعدها حدث كل شيء بنفس سرعة السيارة".

وتنهي الشرطة قائلة: نطمئن الجميع، لقد نجا قائد السيارة، فقط أصيب بجروح بسيطة، لكن سيارته تعرضت لتدمير شديد.