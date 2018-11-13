السعودية تدين وتستنكر بشدة هجومًا إرهابيًا وقع بمحافظة الأنبار العراقية

أكدت وقوفها وتضامنها مع العراق ضد مظاهر العنف والإرهاب والتطرف

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وقع بمحافظة الأنبار غربي العراق، وأدى إلى سقوط عددٍ من القتلى.


وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيقة، مؤكدًا في الوقت نفسه وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد مظاهر العنف والإرهاب والتطرف كافة.

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13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440 10:25 PM

أكدت وقوفها وتضامنها مع العراق ضد مظاهر العنف والإرهاب والتطرف

السعودية تدين وتستنكر بشدة هجومًا إرهابيًا وقع بمحافظة الأنبار العراقية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وقع بمحافظة الأنبار غربي العراق، وأدى إلى سقوط عددٍ من القتلى.


وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيقة، مؤكدًا في الوقت نفسه وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد مظاهر العنف والإرهاب والتطرف كافة.

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