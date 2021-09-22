"مسك الخيرية" تحتفي بقادة المملكة.. في ذكرى اليوم الوطني

من خلال إطلاق فيلمها الترويجي القصير بعنوان "فِينَا مِنْهُم"

‬ احتفاءً باليوم الوطني الـ91 لتأسيس المملكة العربية السعودية، أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" فيلمها الترويجي القصير "فِينَا مِنْهُم"، والذي يسلط الضوء على دَور كبار القادة المُلهمِين في بناء وترسيخ الهوية الوطنية السعودية.

ويستعرض الفيلم المصور بإيجاز عابر وسريع، لقطات متعددة من حضور مظاهر الاقتداء بالأشخاص المهمين في الحياة اليومية البسيطة منذ الصغر، وكيف تسهم عملية المحاكاة والاقتباس من صفاتهم في بناء شخصيات مغايرة جعلت من الجيل القادم، جيل مميز بمزيج خاص يجمع بين الأصالة والمبادرة في خلق واقع مختلف.

ويعكس الفيلم الذي يأتي ضمن إسهامات "مسك الخيرية" في التعريف بواقع المجتمع السعودي، لإبراز لمسة المجتمع الخاصة وما يتميز به أبناءه وبناته من صفات وسمات متفردة، جمعت بين تمسكهم بثقافتهم، وسعيهم للتطوير، والتجديد، والابتكار.

وهذا هو الدور الذي لعبه قادة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها في حرصهم على تبوئها لأعلى المراتب، وسار على خطاهم وأثرهم اليوم شباب وشابات الوطن بسعيهم الحثيث في جعل السعودية منارة للعالم أجمع، منطلقين من قيمهم وتقاليدهم وتاريخ المملكة العريق.

ويأتي احتفاء "مسك الخيرية" في إطار اعتزازها الوطني، وتمجيدًا لذكرى المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ومن خلَفهُ من قيادات هذا الوطن المعطاء، الذين سعوا وما زالوا يرسمون مستقبلًا واعدًا للمملكة، ثقًة بأبنائها الشباب، واضعين بين أيديهم كل الموارد والإمكانيات لتعزيز مساهمتهم في الدفع بعجلة التنمية.

وتأخذ المؤسسة على عاتقها مواكبة رؤى القادة والسعي لتحقيق رؤية المملكة، بسعيها الحثيث في الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين الشباب السعودي من الأخذ بأسباب العلم والمعرفة، بوصفهم عِماد الوطن ووقود تَقدُّمه، لبناء القيادات السعودية الشابة، القادرة على الإسهام الفعّال في رسم مستقبل مشرق للمملكة.

وضمن حملة مسك للاحتفال باليوم الوطني؛ شاركت المؤسسة الفيديو عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي https://twitter.com/MiskKSA/status/1440345079802212352?s=20، مُشكّلةً نموذجاً لواقع الشباب الرائد والطموح الذي رسم طريقه مستلهماً من قادة الوطن بطموح لا حدود له.