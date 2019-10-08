8 مناطق تواعد الأمطار اليوم و"المدني" تدعو إلى الحذر

طالبت بالابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.

جاء ذلك عقب تنبيه صادر عن هيئة الأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على مناطق: "مكة المكرّمة، الباحة، جازان، نجران، حائل، القصيم، تبوك، عسير".

أمطار حالة الطقس الطقس الدفاع المدني الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

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08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 01:15 PM

طالبت بالابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول

8 مناطق تواعد الأمطار اليوم و"المدني" تدعو إلى الحذر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.

جاء ذلك عقب تنبيه صادر عن هيئة الأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على مناطق: "مكة المكرّمة، الباحة، جازان، نجران، حائل، القصيم، تبوك، عسير".

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أمطار حالة الطقس الطقس الدفاع المدني الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

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