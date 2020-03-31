"مدني الطائف" تحذّر من تقلبات جوية تستمر لـ 5 مساء

بعد تنبيه "الأرصاد" من سحب ممطرة ورياح سطحية

دعت مديرية الدفاع المدني في الطائف، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظة الطائف، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد الطائف

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31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 01:04 PM

بعد تنبيه "الأرصاد" من سحب ممطرة ورياح سطحية

"مدني الطائف" تحذّر من تقلبات جوية تستمر لـ 5 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الطائف

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دعت مديرية الدفاع المدني في الطائف، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظة الطائف، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

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