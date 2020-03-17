حصيلة جديدة لفيروس كورونا في مصر.. حالتا وفاة و40 إصابة

بينهم 35 مصريًا و5 أجانب ليرتفع إجمالي أعداد المصابين إلى 166 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الاثنين، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين و40 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً ، أوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة خالد مجاهد أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها، يوم الاثنين، من بينها 35 مصريًا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

وأشار مجاهد إلى أن بين المصابين 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار متحدث الصحة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لألماني الجنسية يبلغ من العمر 72 عامًا بمحافظة الأقصر، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 50 عامًا من محافظة الدقهلية، كان مخالطًا للسيدة المصرية التي توفيت يوم 12 مارس بالمحافظة ذاتها.

ولفت "مجاهد" إلى أن أسرة المتوفى البالغ عددهم 3 أفراد تم سحب عينات لهم وجاءت نتائجهم إيجابية لفيروس كورونا، وهم ضمن عدد إجمالي الحالات الإيجابية المعلنة.

وقال إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل حالتها مستقرة تمامًا وتخضع للرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما عدا 7 حالات حالتها متوسطة، وحالتان حالتهما غير مستقرة.

وأشار إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى يوم الاثنين، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.

وكشف مجاهد عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين هو 166 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة.