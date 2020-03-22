في إحصائية مفزعة.. نيويورك تسجل 4812 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

حاكم الولاية يؤكد أنهم يواجهون تحديًا يقرر مصير الأجيال

كشف حاكم ولاية نيويورك، أندريو كومو، عن تسجيل أكثر من 4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولاية خلال يوم واحد فقط.



وفي التفاصيل فقد أفاد كومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم حول تطورات أزمة فيروس كورونا، بتسجيل 4812 إصابة جديدة في الولاية خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرًا إلى أن العدد العام للمصابين ارتفع إلى 15158 حالة، بينها أكثر من 9 آلاف في نيويورك المدينة.



ودعا كومو الحكومة الفدرالية إلى تأمين شبكة الإمدادات الطبية وتطبيق أحكام قانون الإنتاج الدفاعي في إطار إجراءات الوباء. مؤكدًا أنهم يواجهون تحديًا يقرر مصير الأجيال.. لكننا سنتجاوز كل ذلك وسنخرج أقوياء مما كنا عليه.



ووفقًا لروسيا اليوم فقد سجلت في الولايات المتحدة نحو 27.6 ألف إصابة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"، بما في ذلك 349 وفاة حتى اليوم الأحد.