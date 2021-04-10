"الشؤون الإسلامية" تغلق 16 مسجدًا مؤقتًا بعد ثبوت 16 إصابة بـ"كورونا"

مجموع ما تم إغلاقه خلال 62 يومًا 542 مسجدًا تم فتح 519 منها بعد التعقيم

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 16 مسجدًا مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم إغلاقه خلال 62 يومًا 542 مسجدًا تم فتح 519 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وذكرت الوزارة أن المساجد المغلقة، اليوم السبت، خمسة مساجد في منطقة عسير تم رصد خمس حالات إصابة بها، وأربعة مساجد في منطقة مكة المكرمة، وثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدين في منطقتي الحدود الشمالية والشرقية تم رصد حالتين إصابة بكل مسجد.

وأشارت إلى إعادة فتح 17 مسجدًا، 6 منها بمنطقة الرياض، وأربعة في منطقة مكة المكرمة، و2 في منطقتي القصيم وتبوك، ومسجد واحد في المناطق التالية: الباحة ونجران والشرقية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أكدت على أهمية التعاون في الإبلاغ عن أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالاتصال على مركز خدمات المستفيدين 1933.