انتشال جثة شاب جرفته سيول وادي خثعم.. على بُعد 2 كم من سقوطه

بعد عمليات من البحث والتمشيط من قِبل الدفاع المدني وأقاربه والمتطوعين

انتشلت فرق الدفاع المدني في مركز خثعم جثة شاب 20 عاماً تُوفي بعدما جرفته سيول وادي خثعم بقرية شافعة؛ التابعة لمحافظة بلقرن بمنطقة عسير.

وكشف المواطن عبدالله الخثعمي؛ ابن عم الفقيد، أن حادثة قريبه "مسفر" وقعت صباح أمس، بعد سقوطه في وادي خثعم قرية شافعة بمنطقة عسير إثر جريانه صباح أمس الأحد بسيل جارف.

وقال: وبعد البحث والتمشيط من قِبل الدفاع المدني وأقاربه والمتطوعين تمّ العثور على جثته تبعد عن موقع سقوطه 2 كم.