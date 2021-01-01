جثثهم تفحمت.. التحقيق في وفاة 3 أطفال في منزل بأبوعريش

الدفاع المدني باشر الحادث.. والجهود متواصلة لمعرفة الأسباب

لقي ثلاثة أطفال مصرعهم وتفحمت جثثهم، بعد حريق اندلع بمنزلهم في شارع الملك فيصل بمحافظة أبوعريش.

وقد أصيبت الأم وثلاثة من أبنائها نتيجة اختناقهم بدخان الحريق، فيما تم نقل اثنين منهم إلى المستشفى العام.

وقال الدفاع المدني بأبوعريش، إن فرقه أخمدت حريقًا اندلع في غرفة منزل مُكوّن من دورين، وأسفر الحادث عن وفاة أطفال. وما زالت إجراءات التحقيق جارية لتحديد أسباب الحريق.