"الصحة": تسجيل  4526 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 5772 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 26 يناير 2022، تسجيل 4526 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 666259 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 5772 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 617114 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8927 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 789 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 26 يناير 2022، تسجيل 4526 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 666259 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 5772 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 617114 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8927 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 789 حالة.