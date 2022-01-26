"الصحة": تسجيل 4526 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 5772 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 26 يناير 2022، تسجيل 4526 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 666259 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 5772 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 617114 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8927 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 789 حالة.