"الصحة": تسجيل  4526 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 5772 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 26 يناير 2022، تسجيل 4526 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 666259 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 5772 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 617114 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8927 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 789 حالة.

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26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443 12:04 PM

"الصحة": تسجيل  4526 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 5772 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 26 يناير 2022، تسجيل 4526 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 666259 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 5772 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 617114 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8927 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 789 حالة.

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