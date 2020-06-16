إجمالي متعافي "كورونا" في المملكة يلامس 90 ألفًا

"الصحة": تسجيل 1650 حالة شفاء جديدة اليوم

يقترب عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية، من حاجز الـ90 ألف شخص؛ حيث بلغ إجمالي عدد حالات التعافي حتى اليوم 89543 حالة.



وتواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد.



وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 1650 حالة تعافٍ جديدة.