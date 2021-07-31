أمير تبوك يدشّن ويتفقّد عددًا من المشروعات التنموية في الوجه.. غدًا

يعتزم لقاء المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة

يدشن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، يوم غد الأحد، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الوجه.

وسيتفقّد أمير المنطقة سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

ومن المقرّر أن يلتقي الأمير "فهد" المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة الوجه.