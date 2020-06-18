"آل خمسان" مديرًا للأكاديمية المالية

أعلن مجلس أمناء الأكاديمية المالية برئاسة رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد بن عبدالله القويز، تعيين مانع بن محمد آل خمسان مديرًا عامًّا للأكاديمية.

وقدم آل خمسان الشكر والتقدير لرئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، وأعضاء المجلس؛ على هذه الثقة، متطلعاً إلى تحقيق الأهداف التي يسعى المجلس إلى تطويرها، والارتقاء بالأكاديمية إلى المستويات المنافسة عالميًّا.