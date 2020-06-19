متحدث "الصحة": من المتوقع حدوث موجات جديدة ومتكررة لـ"كورونا"

شدّد على ضرورة استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والتقصيات الوبائية

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن أن احتمالية حدوث موجات جديدة ومتكررة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" واردة في مثل هذا النوع من الأوبئة.

وقال "العبدالعالي"، في المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، أمس، عن احتمالية حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا: هذا النوع من الأوبئة يأتي من خلال موجات عدة وليس موجة واحدة او اثنتين وبعضها يكون أكثر من ذلك.

وأضاف: الدول تحاول التسطيح وليس الرصد فقط لجعلها دائماً تحت التحكم والسيطرة، من خلال وضع مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتقصيات الوبائية والتباعد الاجتماعي والسلوكيات الصحية والوعي في المجتمع وتوفير الخدمات الصحية والطبية.

وطمأن المتحدث باسم "الصحة"، الجميع، إلى أن هذه الإجراءات تتخذ بشكل دائم، وأكّد أن المملكة تقوم دوماً بأعمال مسحٍ وتقصٍ في كل مرحلة للوباء، وكانت من أوائل الدول في العالم التي اتخذت الإجراءات المناسبة لكل مراحل نمو الجائحة عالمياً.

وأردف: نتوقع دائماً أن مثل هذه الأوبئة تكون فيها موجات لكنها تكون تحت السيطرة متى ما كانت الإجراءات والتحكم في هذه الأوبئة فيها قوية ومؤثرة.