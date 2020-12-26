تبوك.. أمطار رعدية تستمر حتى 11 مساء

الأرصاد: تُصحَب برياح وتؤدي إلى تدنٍّ للرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة تبوك بمشيئة الله، تتضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات: (الوجه، وأملج، وضباء) تستمر حتى الساعة الـ11 مساء.

الأرصاد حالة الطقس

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26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442 03:15 PM

الأرصاد: تُصحَب برياح وتؤدي إلى تدنٍّ للرؤية

تبوك.. أمطار رعدية تستمر حتى 11 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة تبوك بمشيئة الله، تتضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات: (الوجه، وأملج، وضباء) تستمر حتى الساعة الـ11 مساء.

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