الدرعية.. مركز حضاري يجمع عراقة التاريخ ومحاضن الثقافة والتجارة في المملكة

مهد الدولة السعودية الأولى وملتقى قوافل الحجاج والتجار

تمثل الدرعية بأحيائها التراثية وعمارتها الأثرية ومتاحفها مركزًا عربيًا حضاريًا يجمع عراقة التاريخ والتقدم التقني، فضلاً عن كونها مزارًا سياحيًا ومركزًا لإقامة المناسبات الثقافية والرياضية.

وتعد الدرعية مهد الدولة السعودية الأولى وملتقى قوافل الحجاج والتجار وحاضن لأكبر مشاريع إحياء التراث في المملكة.

تقع الدرعية على أطراف الرياض وضفاف وادي حنيفة، وتمتاز بطرازها المعماريّ الأثريّ وجدرانها الطينية المقوسة، ليخلّدها التاريخ كأحد أهم محاضن الثقافة والتجارة في المملكة.

ومن أبرز معالمها حي الطريف والذي يحوي أهم قلاعها ومبانيها، بالإضافة إلى كونه منطقة حكم الدولة السعودية الأولى عندما أعلنتها عام 1745 عاصمةً للبلاد، لتضع حجر الأساس لبزوغ فجر المملكة.

كما تضم الدرعية حي البجيري، الذي يعد أحد أهم الوجهات السياحية المفتوحة في المنطقة، وهو الحي الذي احتوى منزل الشيخ محمد بن عبدالوهاب.

ومن ضمن أبرز المعالم المتجذرة في المنطقة قصر سعد بن سعود حديث الترميم والذي بُنيَ على الطراز النجدي التقليدي وسور برج فيصل.

جدير بالذكر أن الدرعية تتميز برمزية خالدة على صعيد الثقافة على المستويين المحلي والإقليمي، بما تمتلكه من تاريخ مشهود ذي إرث حضاري لا يزال حتى اليوم.

ويأتي اختيار الدرعية عاصمة للثقافة العربية ينطلق من عراقتها التاريخية ومركزها الحضاري ودورها في العلم والثقافة والتجارة منذ أكثر من 5 قرون، ومن بين آخر هذه المساهمات إطلاق "بينالي الدرعية للفن المعاصر"، والذي يعد خطوة رائدة لدعم إسهام المملكة في قطاعات الفنون والثقافة ضمن رؤية المملكة 2030.