ارتفاع إصابات كورونا في السودان إلى 1526

الوفيات زادت 4 ليصل إجمالي الضحايا إلى 74

سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4 حالات وفاة.

وأفادت السلطات الصحية السودانية، بأنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1526 حالة، متضمنة 74 حالة وفاة.