"خالد بن سلمان": العلاقة الأخوية الراسخة بين السعودية والإمارات حجر الزاوية لأمن المنطقة واستقرارها

أمام مشاريع التطرف والفوضى والفتنة والتقسيم

أكّد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، عُمق العلاقات السعودية - الإماراتية، وقال "العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات وقيادتيهما والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات هما حجر الزاوية لأمن المنطقة واستقرارها ورخائها أمام مشاريع التطرف والفوضى والفتنة والتقسيم".