"خالد بن سلمان": العلاقة الأخوية الراسخة بين السعودية والإمارات حجر الزاوية لأمن المنطقة واستقرارها

أمام مشاريع التطرف والفوضى والفتنة والتقسيم

أكّد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، عُمق العلاقات السعودية - الإماراتية، وقال "العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات وقيادتيهما والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات هما حجر الزاوية لأمن المنطقة واستقرارها ورخائها أمام مشاريع التطرف والفوضى والفتنة والتقسيم".

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26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440 08:25 AM

أمام مشاريع التطرف والفوضى والفتنة والتقسيم

"خالد بن سلمان": العلاقة الأخوية الراسخة بين السعودية والإمارات حجر الزاوية لأمن المنطقة واستقرارها

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكّد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، عُمق العلاقات السعودية - الإماراتية، وقال "العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات وقيادتيهما والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات هما حجر الزاوية لأمن المنطقة واستقرارها ورخائها أمام مشاريع التطرف والفوضى والفتنة والتقسيم".

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