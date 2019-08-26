"خالد بن سلمان": العلاقة الأخوية الراسخة بين السعودية والإمارات حجر الزاوية لأمن المنطقة واستقرارها

أكّد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، عُمق العلاقات السعودية - الإماراتية، وقال "العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات وقيادتيهما والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات هما حجر الزاوية لأمن المنطقة واستقرارها ورخائها أمام مشاريع التطرف والفوضى والفتنة والتقسيم".
أمام مشاريع التطرف والفوضى والفتنة والتقسيم
أكّد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، عُمق العلاقات السعودية - الإماراتية، وقال "العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات وقيادتيهما والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات هما حجر الزاوية لأمن المنطقة واستقرارها ورخائها أمام مشاريع التطرف والفوضى والفتنة والتقسيم".