الصين: 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

43 حالة لم تظهر عليها أعراض المرض

قالت لجنة الصحة العامة، اليوم، إن الصين سجلت 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر بيان صادر من اللجنة أن من بين الإصابات الجديدة كانت 13 حالة في إقليم شينجيانغ في أقصى غرب البلاد، كما تم تسجيل 43 حالة لم تظهر عليها أعراض المرض.

وأوضحت السلطات الصحية أن العدد الإجمالي للإصابات حتى يوم الخميس بلغ 83750 حالة، بينما ظل عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسبّبه الفيروس عند 4634 حالة وفاة دون تغيير.

الصين فيروس كورونا الجديد

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24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441 01:12 PM

43 حالة لم تظهر عليها أعراض المرض

الصين: 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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قالت لجنة الصحة العامة، اليوم، إن الصين سجلت 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر بيان صادر من اللجنة أن من بين الإصابات الجديدة كانت 13 حالة في إقليم شينجيانغ في أقصى غرب البلاد، كما تم تسجيل 43 حالة لم تظهر عليها أعراض المرض.

وأوضحت السلطات الصحية أن العدد الإجمالي للإصابات حتى يوم الخميس بلغ 83750 حالة، بينما ظل عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسبّبه الفيروس عند 4634 حالة وفاة دون تغيير.

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