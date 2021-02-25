الولايات المتحدة تسجل 74,806 إصابة جديدة و 2,407 حالات وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 28,138,938 والوفيات 503,587 شخصًا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 74,806 إصابات مؤكدة و 2,407 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة 28,138,938 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 503,587.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

0

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442 11:36 PM

إجمالي الإصابات بلغ 28,138,938 والوفيات 503,587 شخصًا

الولايات المتحدة تسجل 74,806 إصابة جديدة و 2,407 حالات وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

0 293

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 74,806 إصابات مؤكدة و 2,407 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة 28,138,938 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 503,587.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021