"الصحة": تسجيل 1273 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1091 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 20 يوليو 2021، تسجيل 1273 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 512.412 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1091 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 493.240 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8103 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10799 والحالات الحرجة 1380 حالة.