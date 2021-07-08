حار جدًّا نهارًا ومعتدل فجرًا.. هذه توقعات الحصيني لأجواء الخميس

قال: أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة والمدينة

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس -إن شاء الله- أجواء حارة جدًّا على معظم المناطق نهارًا تميل للاعتدال فجرًا.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة والمدينة، تمتد للباحة، وعسير، وجازان، وشرقها، ووادي الدواسر، وعمان، واليمن.

وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية وجنوب الشرقية والرياض.