حار جدًّا نهارًا ومعتدل فجرًا.. هذه توقعات الحصيني لأجواء الخميس

قال: أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة والمدينة

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس -إن شاء الله- أجواء حارة جدًّا على معظم المناطق نهارًا تميل للاعتدال فجرًا.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة والمدينة، تمتد للباحة، وعسير، وجازان، وشرقها، ووادي الدواسر، وعمان، واليمن.

وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية وجنوب الشرقية والرياض.

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08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 08:39 AM

قال: أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة والمدينة

حار جدًّا نهارًا ومعتدل فجرًا.. هذه توقعات الحصيني لأجواء الخميس

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس -إن شاء الله- أجواء حارة جدًّا على معظم المناطق نهارًا تميل للاعتدال فجرًا.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة والمدينة، تمتد للباحة، وعسير، وجازان، وشرقها، ووادي الدواسر، وعمان، واليمن.

وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية وجنوب الشرقية والرياض.

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