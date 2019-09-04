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كان قد تسلل ليلًا فعَلِق بالشبك للصباح.. فبادره المالك ببندقيته

فيديو.. ذئب عَلِق بحظيرة أغنام بمحايل فكانت نهايته برصاصتين

فوجئ مواطن في قرية المربع شمال محافظة محايل، صباح أمس، بذئب عالق وسط حظيرة أغنامه؛ حيث بادره برصاصتين من بندقيته الخاصة ليرديه قتيلًا.

وكان الذئب قد تسلل في المساء إلى داخل الحظيرة للفتك بما يتيسر له من القطيع؛ إلا أنه عَلِق بالشبك المحيط بالأغنام، وظل عالقًا حتى الصباح.