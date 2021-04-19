المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير

الحالة تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: الحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442 01:47 PM

الحالة تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: الحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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