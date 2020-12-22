خطر الحريق.."التجارة": استدعاء 448 جهاز "جرس الباب بالفيديو"

دعت الى التأكد من استخدام مسامير الأمان الصغيرة بالجزء السفلي للجهاز

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 448 جهاز جرس الباب بالفيديو (الجيل الثاني) Ring Video Doorbell" طراز: 2nd Generation.



وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء على خلفية احتمالية تضرر بطارية الجهاز بسبب استخدام المسمار الخاطئ أثناء عملية التثبيت، قد يؤدي إلى نشوب حريق.



ودعت الوزارة التأكد من استخدام مسامير الأمان الصغيرة بالجزء السفلي للجهاز، وتنزيل دليل المستخدم المحدّث من خلال رابط الشركة.