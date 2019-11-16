"الخدمة المدنية": تعديل المادة 219 يتعلق بكيفية قبول طلب الإحالة على التقاعد

أوضحت وزارة الخدمة المدنية بأنه لا صحة لما يتم تداوله من تفسيرات حول تعديل المادة (219) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
وأكدت الوزارة بأن ما تم تعديله يتعلق فقط بكيفية قبول طلب الإحالة على التقاعد.وزارة الخدمة المدنية الموارد البشرية
أكدت عدم صحة التفسيرات المتداولة
أوضحت وزارة الخدمة المدنية بأنه لا صحة لما يتم تداوله من تفسيرات حول تعديل المادة (219) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
وأكدت الوزارة بأن ما تم تعديله يتعلق فقط بكيفية قبول طلب الإحالة على التقاعد.