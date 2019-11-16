"الخدمة المدنية": تعديل المادة 219 يتعلق بكيفية قبول طلب الإحالة على التقاعد

أكدت عدم صحة التفسيرات المتداولة

أوضحت وزارة ‫الخدمة المدنية بأنه لا صحة لما يتم تداوله من تفسيرات حول تعديل المادة (219) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

وأكدت الوزارة بأن ما تم تعديله يتعلق فقط بكيفية قبول طلب الإحالة على التقاعد.