"الخدمة المدنية": تعديل المادة 219 يتعلق بكيفية قبول طلب الإحالة على التقاعد

أكدت عدم صحة التفسيرات المتداولة

أوضحت وزارة ‫الخدمة المدنية بأنه لا صحة لما يتم تداوله من تفسيرات حول تعديل المادة (219) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

وأكدت الوزارة بأن ما تم تعديله يتعلق فقط بكيفية قبول طلب الإحالة على التقاعد.

وزارة الخدمة المدنية الموارد البشرية

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16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441 12:42 AM

أكدت عدم صحة التفسيرات المتداولة

"الخدمة المدنية": تعديل المادة 219 يتعلق بكيفية قبول طلب الإحالة على التقاعد

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أوضحت وزارة ‫الخدمة المدنية بأنه لا صحة لما يتم تداوله من تفسيرات حول تعديل المادة (219) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

وأكدت الوزارة بأن ما تم تعديله يتعلق فقط بكيفية قبول طلب الإحالة على التقاعد.

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