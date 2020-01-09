تمديد فترة دوام مكتب الأحوال النسائي بسلي الرياض "12 ساعة"

ضمن حملة "هويتي انتمائي".. من الأحد حتى الخميس أسبوعيًّا

أتاحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الفرصة للمواطنات للاستفادة من خدمات مكتب الأحوال المدنية النسائي بالمركز الإداري بالسلي بالرياض، بتمديد العمل فيه من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء من يوم الأحد حتى يوم الخميس.

ويأتي ذلك ضمن حملة "هويتي انتمائي" الموجهة للمرأة، والهادفة إلى توعية المواطنات بأهمية بطاقة الهوية الوطنية، التي أطلقتها الأحوال المدنية مؤخرًا في مناطق السعودية كافة.

ويقوم مكتب الأحوال المدنية النسائي بالسلي في العاصمة بتقديم خدمات الأحوال المدنية الشاملة كافة، وذلك وفق المنشور الذي أعدته الوكالة.