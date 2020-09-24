"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الخميس: إنه سيبقي على قاعدة السماح بإجراء خمسة تبديلات في مسابقاته للموسم الكروي الجديد، التي اعتمدت بعد استئناف المنافسات الموسم الفائت بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، فيما لم يحدد ما إذا ستنطبق على نهائيات كأس أوروبا للمنتخبات.



وأشار الاتحاد القاري إلى أن قرارًا آخر سيتخذ في وقت لاحق بما خص كأس أوروبا التي أُرجئت من العام الحالي إلى صيف 2021 بسبب الجائحة.



وجاء في بيان صادر عن الاتحاد عقب اجتماع اللجنة التنفيذية في العاصمة المجرية بودابست؛ حيث تُقام مساء مباراة كأس السوبر الأوروبية بين بايرن ميونيخ الألماني وإشبيلية الإسباني: "سيتم السماح بإجراء خمسة تبديلات لجميع مباريات دوري الأمم الأوروبية، ومباريات الملحق المؤهلة لكأس أوروبا وتصفيات كأس أوروبا للسيدات ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي +يوروبا ليغ+ ودوري أبطال أوروبا للسيدات".