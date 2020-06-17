تزامناً مع الصيف.. "سعود الطبية": احذروا من القنابل داخل المركبات

قالت: انفجارها قد يتسبب في أضرار جسيمة على حياة الموجودين

وصفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بطوارئ المستشفى العام، المواد الكيميائية والكحولية التي يبقيها البعض بالمركبات بـ"القنابل الموقوتة" مثل: المعقمات، العطور، وكذلك الولاعات، وذلك مع ما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة ودخول موسم الصيف.

وأوضحت المدينة أن إبقاء هذه المواد بالمركبات ينتج -لا قدر الله- عن انفجار قد يتسبّب في أضرار جسيمة على حياة الموجودين بداخل تلك المركبات، أو ضرر بالمركبة نفسها، حيث سجلت الطوارئ عديداً من الحالات التي أصيبت بجروح خطيرة.

وشددت المدينة على ضرورة نقل المعقمات التي تستخدم للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد بحوزة الشخص نفسه، والحرص على عدم إبقائها داخل المركبة.