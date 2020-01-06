زوجها موقوف والجثة في بيتها.. أول تعليق لنانسي عجرم على "جريمة المنزل"

مسدس اللص القتيل كان مزيفًا.. أخافَ به الحراس ورفض التفاوض وأخذ المال

في أول تعليق للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على حادثة اقتحام منزلها ومقتل المهاجم بداخله؛ بادرت بطمأنة جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية، بعد تداول أنباء عن إصابتها جراء الحادث.

ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، قالت نانسي عجرم: "أشكر كل من اتصل بي، أنا بخير، أهم شيء أن عائلتي وأولادي بخير".

ولم تتحدث نانسي عجرم كثيرًا؛ مؤكدة أن حالتها النفسية لا تسمح لها بتقديم المزيد من التصريحات.

ووفق "سكاي نيوز"، أصدر القضاء اللبناني، الأحد، قرارًا بتوقيف زوج الفنانة نانسي عجرم، فادي الهاشم؛ لقيامه بإطلاق النار وقتل سارق تَسلل إلى منزله في قضاء كسروان.

وأوردت وكالة الأنباء اللبنانية، أن المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، أصدرت قرار التوقيف؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ودخل شخص ملثم إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في "نيو سهيلة كسروان"؛ بهدف السرقة، مدججًا بمسدس تمكّن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل.

وما إن أشهَرَ السارق المسدس -الذي تبيّن فيما بعدُ أنه مزيف- حتى أخاف الحراس ودخل المنزل، ولم يتمكن زوج نانسي من إبعاد السارق رغم التفاوض معه، ومحاولة إقناعه بأخذ المال والانصراف.

وواصل السارق طريقه إلى غرفة تنام فيها بنات الفنانة نانسي؛ مهددًا بقتل من يعترض طريقه، وعندما ألحّ على التوجه إلى غرفة البنات، حاوَلَ زوج نانسي ثنيه عن ذلك.

وفي هذه اللحظة، أطلق زوج الفنانة النار على السارق؛ مما أدى إلى مقتله على الفور، فيما حضرت لاحقًا إلى المنزل عناصرُ من القوى الأمنية والأدلة الجنائية.