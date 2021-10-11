الكرات الثابتة هدف الأخضر أمام الصين .. و"الشهراني" برفقة الجهاز الطبي

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، تدريباته في معسكره المقام حاليًا في جدة.

ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب الصين، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي ، مساء أمس الأحد، حصة تدريبية على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها أجريت مناورة تكتيكية على ثلثي الملعب. واختتمت الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

على صعيد متصل، اكتفى اللاعب "ياسر الشهراني" بتمارين استرجاعية برفقة الجهاز الطبي.

ويختتم "الأخضر" الاثنين ، استعداداته بحصة تدريبية عند السابعة والنصف مساءً على "الملعب الرديف مدينة الملك عبدالله الرياضية"، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب السعودي مساء أمس فحص فيروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).