مهرجان ولي العهد للهجن ينعش قطاع الوحدات السكنية بالطائف

بنسبة إشغال 85 %.. ومتوسط دخل يومي للقطاع الفندقي 4.8 مليون ريال

أنعش مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، والذي تحتضنه محافظة الطائف على أرض ميدانها للهجن، من الثامن من أغسطس وحتى التاسع من سبتمبر 2021م، قطاع الوحدات السكنية بكل فئاتها، بما يتجاوز 4.8 مليون ريال، كمتوسط دخل القطاع الفندقي اليومي طوال فترة المهرجان، وبنسبة إشغال تصل إلى 85 في المئة، طبقًا لرئيس الغرفة التجارية في الطائف.

ويبلغ عدد الوحدات السكنية في الطائف وما جاورها قرابة الـ 600 وحدة سكنية من فئات مختلفة، من بينها 12 فندقًا، تحوي قرابة الـ 2500 غرفة وجناح من فئة خمسة وأربعة نجوم.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الطائف، الدكتور سامي العبيدي: "ينتهي موسم الصيف بالنسبة للمحافظة في شهر أغسطس، وتصبح نسبة الإشغال فيها 35 في المئة تقريباً، لكن المهرجان ساهم بارتفاع نسبة الأشغال إلى 85 في المئة".

وأكد أن "المهرجان أضاف الكثير للطائف، وتحديداً منطقة العرفاء القريبة من ميدان الهجن، حيث لم يكن هناك قبل النسخة الأولى للمهرجان عام 2018م، أي استثمار سياحي، ولا يوجد فيها أي وحدة سكنية، واليوم أحدث المهرجان استثمارًا كبيرًا في المنطقة، حيث شهدت ولادة عشر وحدات سكنية جديدة".

وسمى الدكتور "العبيدي" شهر أغسطس بشهر الجائزة لقطاع الوحدات السكنية في الطائف، لتزامنه مع فترة المهرجان، وقال: "ساهم المهرجان أيضًا بتوفير أكثر من ألف وظيفة للشباب والشابات، ما بين مباشرة وغير مباشرة في قطاع الوحدات السكنية".

وختم الدكتور "العبيدي" تأكيده، بأن المهرجان أسهم في حراك اقتصادي، تجاري، وسياحي ملحوظ، منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2018م، وقال: "أحدث المهرجان نقلة نوعية كبيرة للطائف في كل المجالات، ونحمد الله أن الطائف استضافت هذا الحدث الرياضي الضخم".