أمين عسير يوجه برفع أقصى درجات الاستعداد لاحتواء الأمطار

تفعيلاً لخطة العمل الاستباقية للأمانة

وجّه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، الوكالات والإدارات الإشرافية المختصة وكافة البلديات، برفع أقصى درجات الاستعداد؛ لاحتواء مياه الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام.

جاءت تلك التوجيهات تفعيلاً لخطة العمل الاستباقية التي وضعتها الأمانة مسبقاً استعداداً لموسم الأمطار، حيث تضمنت التوجيهات رفع الجاهزية لأي طارئ، مع أهمية مضاعفة الجهود في هذا الشأن، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان التعامل السريع والفعال وقت الحالة المطرية، إلى جانب سرعة مباشرة الإدارات المختصة بالأمانة والبلديات لحالات تصريف مياه الأمطار التي قد تشهدها مدن ومحافظات المنطقة.

وشدد الدكتور الحميدي على متابعة تشغيل مشاريع تصريف المياه، والتأكد من أداء العبارات الصندوقية والمفتوحة ومضخات الأنفاق، والتفاعل السريع مع البلاغات التي تتلقاها غرفة عمليات الأمانة وغرفة العمليات المشتركة.

يُذكر أن الأمانة تستقبل كافة البلاغات على مدار الساعة من خلال الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940.