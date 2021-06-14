شاهد.. وصول أول سفينة لمكافحة الانسكابات الزيتية إلى ميناء جدة

بهدف تعزيز استدامة البيئة بالمملكة وزيادة عمليات الالتزام البيئي

وصلت بعد عصر اليوم أول سفينة لمكافحة الانسكابات الزيتية إلى ميناء جدة الإسلامي، والتي تعد واحدة من أسطول بحري مكون من خمس سفن أخرى.

ويأتي ذلك بهدف "تعزيز استدامة البيئة بالمملكة، وزيادة عمليات الالتزام البيئي، وحماية البيئة البحرية من الانسكابات الزيتية، ورفع القدرات الوطنية لعمليات مكافحة الانسكابات الزيتية، ومكافحة المواد الضارة الأخرى، ودعم الاستجابة السريعة في البيئة البحرية، وتعزيز خطط الطوارئ الخاصة بمكافحة الانسكابات النفطية".



وسيتم توزيع الأسطول على طول البحر الأحمر ابتداءً من المنطقة الشمالية تبوك وجدة والمنطقة الجنوبية.

