ألمانيا: الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 42 ألفاً

تحل في المرتبة الثالثة بعد إيطاليا وإسبانيا

أظهرت إحصائيات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن عدد الحالات المؤكّدة للإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 42288 و253 حالة وفاة.

وأوضحت البيانات أن الإصابات ارتفعت بواقع 5780 مقارنة باليوم السابق، بينما زادت الوفيات بواقع 55 حالة.

وتحل ألمانيا حاليا في المرتبة الثالثة، بعد إيطاليا وإسبانيا، في قائمة أكثر دول أوروبا تضرراً بالفيروس من حيث عدد الإصابات المسجلة، وكانت سلطات أكبر ولاية ألمانية، بافاريا، قد فرضت أخيراً عزلاً شاملاً، في محاولة لردع تفشي الوباء.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 01:35 PM

تحل في المرتبة الثالثة بعد إيطاليا وإسبانيا

ألمانيا: الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 42 ألفاً

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أظهرت إحصائيات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن عدد الحالات المؤكّدة للإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 42288 و253 حالة وفاة.

وأوضحت البيانات أن الإصابات ارتفعت بواقع 5780 مقارنة باليوم السابق، بينما زادت الوفيات بواقع 55 حالة.

وتحل ألمانيا حاليا في المرتبة الثالثة، بعد إيطاليا وإسبانيا، في قائمة أكثر دول أوروبا تضرراً بالفيروس من حيث عدد الإصابات المسجلة، وكانت سلطات أكبر ولاية ألمانية، بافاريا، قد فرضت أخيراً عزلاً شاملاً، في محاولة لردع تفشي الوباء.

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ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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